Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Milan, richieste alte per il rinnovo di Calhanoglu – I rossoneri sono in trattativa con il turco per il rinnovo che avrebbe però chiesto il doppio dell’ingaggio (da 2,5 milioni a 5 milioni). Sullo sfondo, Juventus e Atletico Madrid.

Sampdoria in cerca di un vice Bereszysnki – I blucerchiati cercano un sostituto del terzino destro. Secondo La Repubblica, l’obiettivo sarebbe Fabrizio Cacciatore presente nella lista svincolati.