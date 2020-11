Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Agente Boga: «Napoli? Più chance di acquistarlo con la Champions» – Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie, ha parlato del futuro dell’attaccante del Sassuolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Rinnovo Donnarumma: la strategia del Milan per blindare il portiere – Gianluigi Donnarumma ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Potenzialmente tra un paio di mesi avrebbe giù facoltà di trovare un accordo con un altro club. Il Milan vuole evitare questo scenario e si prepara ad una lauta proposta di rinnovo.

Vicepresidente Gremio: «Ramirez dalla Sampdoria? Valutiamo altre opzioni» – In fase di stallo la trattativa di mercato tra il Gremio e Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria. Il vicepresidente dei brasiliani Paulo Luz, si è sbilanciato sul mercato del club. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Inter, addio Eriksen a gennaio? A una sola condizione – Veto di Steven Zhang alla possibile cessione in prestito a gennaio di Christian Eriksen. Il fantasista danese senta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’Inter di Conte e potrebbe lasciare già a gennaio il club nerazzurro come scrive La Gazzetta dello Sport. L’ex Tottenham, eventualmente, lascerebbe però il club di Suning a titolo definitivo in caso arrivasse un’offerta soddisfacente dall’estero