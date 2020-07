Calciomecato Inter: ecco la strategia nerazzurra per avere Sanchez anche in Europa

L’Inter sta studiando la strategia per avere Alexis Sanchez anche in Europa: ecco il piano per convincere lo United

Come riporta Gianluca Di Marzio proseguono i contatti tra Inter e Manchester United per avere Alexis Sanchez anche in Europa. Ausilio e Marotta stanno studiando la giusta strategia per trattare con lo United, proprietario del suo cartellino.

Come riporta Sky l’ultima idea dell’Inter è quella di prolungare il prestito con l’inserimento di una possibile penale da pagare in caso di sfida in finale contro lo United. Infatti i nerazzurri potranno affidare i Red Devils solo all’ultimo atto della coppa europea.