Juve, De Jong: «Spero di finire nella stessa squadra di De Ligt. Il Barça…»

Le due stelline dell’Ajax De Jong e De Ligt sono finite nel mirino delle big d’Europa. Tra queste c’è anche la Juventus, che però deve guardarsi le spalle

Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt sono le due nuove stelle dell’Ajax pronte a conquistare l’Europa. Il centrocampista classe ’97 è il vero e proprio fulcro del gioco dei Lancieri, mentre il difensore classe ’99 ha attirato su di sé gli sguardi delle grandi per tempi e personalità. Entrambe le stelline olandesi sono finite nel mirino di Barça e Juve, che in estate sfideranno le big della Premier League (Guardiola è innamorato di De Jong) per aggiudicarsi le prestazione dei due calciatori.

De Jong ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro a Fox Sports, con un indizio di mercato a tinte blaugrana: «Nel caso io e De Ligt decidessimo di andare via dall’Ajax, sarebbe bello se firmassimo per la stessa squadra in modo da continuare a giocare insieme. Chi firmerà tra noi due per primo con i blaugrana? Ovviamente ho un piccolo vantaggio ma chissà, forse De Ligt mi batterà».