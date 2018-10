Calciomercato Juve, da Mitrovic a de Ligt: 5 nomi per rinnovare la difesa

La Juventus potrebbe rinnovare la difesa nel prossimo futuro. Calciomercato Juve: ecco i nomi nel mirino dei bianconeri

La Juventus lavora per svecchiare la sua difesa. Benatia, Bonucci, Barzagli e Chiellini hanno superato ormai i 30 anni, Daniele Rugani è l’unico ‘giovane’ e presto potrebbe essere affiancato da un nuovo difensore centrale giovanissimo. I bianconeri infatti seguono diversi elementi per rinnovare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport la Juve si sta già attivando per ingaggiare un difensore di prospettiva in vista della prossima annata. Calciomercato Juve: tutti gli obiettivi per la difesa bianconera. La Juve ha messo nel mirino Matthijs de Ligt, difensore classe ’99 dell’Ajax, considerato il centrale del futuro e assistito da Mino Raiola, vecchio alleato dei bianconeri sul mercato.

La Juventus segue anche Nikola Milenkovic, classe ’97 della Fiorentina, abile a giocare da terzino destro e anche da difensore centrale. Nel mirino anche ‘il nuovo Skriniar’, ovvero Joachim Andersen, classe ’96 della Sampdoria e valutato già più di 25 milioni di euro. Occhi anche all’estero con il classe 1999 Leonardo Balerdi del Boca Juniors sugli scudi ma attenzione a Matej Mitrovic, il più anziano del pacchetto, classe 1993 di proprietà del Bruges. La Juve va a caccia di difensori. Obiettivo: trovare il difensore del futuro.