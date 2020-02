Calciomercato Ajax: preso il brasiliano Antony, i dettagli

L’Ajax batte un colpo in entrata.. Il club olandese ha infatti ufficializzato l’acquisto del brasiliano Antony Matheus Dos Santos, che arriva dal San Paolo per 15,75 milioni di euro più sei milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

Il club olandese ha dato l’annuncio sui suoi profili socil. Il 19enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2020