Alvaro Morata Milan, torna di moda l’attaccante di proprietà Chelsea per i rossoneri: sfida alla Juventus, incontro in sede con l’agente Beppe Bozzo

Alvaro Morata Milan, dopo dodici mesi un ritorno di fiamma. Sky Sport ha riportato pochi istanti fa che Beppe Bozzo, intermediario che la scorsa stagione ha trattato il possibile approdo a Milano dal Real Madrid dell’attaccante spagnolo, questa mattina ha incontrato la dirigenza del Diavolo. Ciro Immobile al momento è l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato, ma Fassone e Mirabelli sono pronti a imbastire una nuova trattativa per il classe 1992.

L’avventura in Premier League con il Chelsea non ha entusiasmato: appena 11 reti e 6 assist, troppo poco per un calciatore delle qualità di Alvaro Morata. Negli ultimi giorni si è parlato inoltre di una possibile nuova avventura alla Juventus, con Massimiliano Allegri che lo ha chiesto al team mercato per potenziare il reparto avanzato. Le cifre spaventano un po’: i Blues non hanno intenzione di svendere l’ex Real Madrid e chiedono almeno 60 milioni di euro. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, ma il Milan fa sul serio: cercasi grande colpo per l’attacco, Morata in lista…