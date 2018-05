Calciomercato Juventus tutte le trattative: Morata può essere il colpo se partisse Higuain, mentre Godin e Bonaventura rimangono obiettivi caldi

La Juventus, finita una stagione trionfale, si getta a capofitto sul mercato. Alvaro Morata è il principale nome nella lista dei desideri di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici. Il centravanti del Chelsea (escluso dalle convocazioni per il Mondiale) non è più un sogno impossibile come qualche giorno fa, adesso addirittura è balzato in testa tra le preferenze. Per prenderlo dal Chelsea servirà una bella somma, ovverosia una cifra tra sessanta e settanta milioni di euro. La Juve non ha problemi economici, ma potrebbe puntare Morata se riuscisse a vendere Gonzalo Higuain. Non ci sono squadre che stanno cercando Higuain seriamente, ma potrebbero mettersi sulle sue tracce alcuni team importanti qualora la Juve decidesse di inserirlo tra i cedibili. Quanto costa il Pipita? Potrebbe andare via di fronte a un’offerta da cinquanta o sessanta milioni di euro, che permetterebbero di rientrare dall’esborso super di due estati fa. Morata sì, ma solo se parte Higuain, dunque.

La Juventus è decisa sull’attacco, ma anche in difesa e a centrocampo ha idee chiare. Si sa dell’interessamento per Matteo Darmian del Manchester United, così come dell’affare quasi chiuso col Liverpool per Emre Can. Continuano a piacere sia Diego Godin sia Giacomo Bonaventura. Godin ha trentadue anni e potrebbe arrivare in alternativa a Medhi Benatia: il centrale dell’Atletico Madrid ha le caratteristiche che piacciono alla Juve e un costo non altissimo, ma bisogna capire se i colchoneros vorranno liberarsene o meno. Per Bonaventura rimane alta la stima di Massimiliano Allegri, ma per strapparlo al Milan serviranno almeno venticinque milioni di euro. Il buon rapporto con la famiglia Raiola – ovverosia l’entourage di Bonaventura – può essere una base importante per il trasferimento. Al momento non c’è nessuna trattativa per il rossonero.