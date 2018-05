Il Marsiglia è sulle tracce di Benatia, per questo la Juventus vuole bloccare un difensore centrale: non c’è solo Godin, occhio a tre elementi dal profilo internazionale

La Juventus cambierà di sicuro qualcosa in difesa nella prossima annata. Il calciomercato potrebbe riservare sorprese per Benatia, che ha finito la stagione da protagonista ma rimane in bilico. Lo vuole Rudi Garcia, che lo ha allenato con successo a Roma. Il Marsiglia è in forte pressing sul marocchino, la Juventus non ha intenzione né di lasciarlo andare né di blindarlo: qualora dovesse arrivare un’offerta importante, alla Continassa potrebbero pure dare il via libera a Benatia. L’OM potrebbe non giocare la Champions League, ma è un club in crescita e potrebbe avere il potenziale economico per mettere in difficoltà la Juve. In caso di addio di Benatia, la Vecchia Signora si concentrerebbe su Diego Godin (vedi JUVENTUS SU GODIN: LE ULTIME) ma anche su altri tre profili di caratura internazionale.

Toby Alderweireld, José Gimenez e Mathijs de Ligt sono i tre calciatori che – secondo Tuttosport – potrebbero rientrare nella lista dei desideri di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici. De Ligt ha diciannove anni e gioca nell’Ajax, fa il centrale ed è già capitano. Di lui si parla benissimo ma la valutazione è altissima e sfiora già i cinquanta milioni di euro, inoltre il Tottenham e il Barcellona lo hanno messo nel mirino. Più facile, ma comunque piuttosto arduo, l’assalto a Gimenez: il giovane dell’Atletico Madrid non è incedibile e basterebbe pagare i soldi della clausola per prenderlo, solo che la clausola è fissata a sessanta milioni, non proprio spiccioli. L’ultima alternativa è probabilmente quella meno complicata. Il trentenne Alderweireld ha ancora un anno di contratto col Tottenham e quindi si può chiudere a trenta-quaranta milioni di euro. In questo caso spaventa la concorrenza, il Manchester United è parecchio avanti.