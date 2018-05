Spagna, i convocati per il Mondiale: c’è Reina, out Suso e Morata

Convocati Spagna, l’elenco completo dei 23 calciatori selezionati dal ct Julen Lopetegui per il Mondiale di Russia 2018: presente Pepe Reina, fuori Suso, Callejon e Morata

Convocati Spagna, grandi sorprese da Julen Lopetegui. Il commissario tecnico della Roja ha diramato l’elenco dei 23 calciatori selezionati per il Mondiale di Russia 2018 e ci sono assenti di rilievo: out Suso, Josè Callejon e Alvaro Morata. L’attaccante non ha vissuto una buona stagione al Chelsea e potrebbe già dare l’addio nel corso della sessione di mercato estivo, mentre gli esterni di Milan e Napoli non hanno convinto a pieno l’ex tecnico del Porto. Un unico ‘italiano’ presente: parliamo di Pepe Reina, portiere del Napoli destinato al Milan.

Portieri: De Gea (Manchester United), Reina (Napoli), Kepa (Athletic Bilbao)

Difensori: Carvajal (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad), Piqué (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcellona), Nacho Monreal (Arsenal)

Centrocampisti: Sergi Busquets (Barcellona), Saúl Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Iniesta (Barcellona), David Silva (Manchester City), Isco (Real Madrid), Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid)

Attaccanti: Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid)

LEGGI ANCHE: Le convocazioni di tutte le nazionali per i Mondiali di Russia 2018