Calciomercato Atalanta: fatta per l’arrivo di Romero dalla Juve, i dettagli

Calciomercato Atalanta: è fatta per l’arrivo di Cristian Romero in nerazzurro dalla Juventus. I dettagli dell’affare

Fatta per l’arrivo di Cristian Romero all’Atalanta. Come riporta Sky Sport è in corso lo scambio di documento tra le due società per permettere al difensore di trasferirsi alla corte di Gasperini.

Il difensore si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. È previsto un obbligo legato al numero di presenze e agli obiettivi europei dell’Atalanta. Il costo complessivo dell’operazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro