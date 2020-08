Calciomercato Atalanta, la Premier League in fila per Zapata. La Dea resiste, servono almeno 50 milioni di euro per farlo partire

Duvan Zapata è felice all’Atalanta e difficilmente partirà. Salvo offerte dai 50 milioni di euro in poi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’attaccante colombiano e al suo futuro.

La Dea resiste, ma un’offerta da 50 milioni potrebbe far vacillare il presidente Percassi. La Premier League è l’unico campionato che può permettersi una cifra simile, diverse squadre attendono: per il momento però Zapata non se ne andrà da Bergamo.