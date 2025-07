Calciomercato Atalanta: Retegui dice sì ad offerta choc dall’Arabia. Chiesta cessione, cosa manca per chiudere la trattativa

Il futuro di Mateo Retegui sembra ormai scritto e porta in Arabia Saudita. Il calciomercato dell’Atalanta registra un’accelerazione improvvisa e decisiva nella trattativa con l’Al-Qadsiah per la cessione del suo attaccante. Dopo giorni di intense negoziazioni, è arrivata la svolta che potrebbe chiudere l’operazione a breve: il “sì” del giocatore alla proposta del club arabo.

L’offerta monstre dell’Al-Qadsiah: 20 milioni a stagione per Retegui

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, l’Al-Qadsiah ha rotto gli indugi, presentando un’offerta di ingaggio faraonica direttamente al centravanti della Nazionale. La proposta consiste in un contratto quadriennale da 20 milioni di euro netti a stagione. Di fronte a una cifra simile, Mateo Retegui ha dato il suo pieno assenso al trasferimento, arrivando a chiedere formalmente la cessione alla dirigenza dell’Atalanta. Questo passaggio sposta ora tutta la pressione sul club bergamasco.

La posizione dell’Atalanta: servono 60 milioni per il via libera

Con l’accordo tra Retegui e l’Al-Qadsiah ormai in tasca, l’ultimo ostacolo da superare è la distanza tra domanda e offerta per il cartellino. L’ultima proposta ufficiale del club arabo all’Atalanta si era fermata a 53 milioni di euro. La Dea, forte della volontà del giocatore di partire, ora chiede un ultimo sforzo per arrivare a 60 milioni di euro. La distanza di 7 milioni è colmabile, e la sensazione è che l’inserimento di corposi bonus possa essere la chiave per raggiungere la fumata bianca. Le prossime ore saranno decisive per limare i dettagli e liberare Mateo Retegui verso la sua nuova avventura in Saudi Pro League.