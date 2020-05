Calciomercato Barcellona: Semedo via? I blaugrana pensano a Dest per sostituirlo

Calciomercato Barcellona: Nelson Semedo potrebbe partire e lasciare la Catalogna. I blaugrana starebbero pensando a Dest

Nelson Semedo è finito sul taccuino di moltissimi club europei (in Italia piace e Juve e Inter) e per questo il Barcellona si starebbe cautelando. Come riporta Mundo Deportivo il Barça avrebbe messo gli occhi sul giovane lato dell’Ajax Sergiño Dest.

Come rivelato dal programma televisivo Veronicainside nei Paesi Bassi, Dest ha respinto una proposta del Bayern Monaco di firmare per il Barça. Il 19enne olandese terzino destro è stata una delle grandi rivelazioni della squadra di Amsterdam nella sua prima stagione nella prima squadra. In totale, ha giocato 20 partite con cinque assist..