André Gomes Lazio, spunta il portoghese in uscita dal Barcellona per il dopo Sergej Milinkovic-Savic: secondo la stampa spagnola, Tare è pronto all’assalto

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è tutto da scrivere, la Lazio non vuole farsi cogliere impreparata. Il centrocampista serbo è finito sul taccuino di mezza Europa, con Manchester United, Real Madrid e Juventus pronte a sfidarsi a suon di milioni, ma Claudio Lotito è stato chiaro: serviranno cifre esorbitanti per il cartellino del gioiello classe 1995. Nel frattempo però il direttore sportivo Igli Tare sta monitorando diversi profili per sostituirlo…

Dalla Spagna giungono importanti aggiornamenti sulle mosse di mercato della dirigenza capitolina: secondo quanto rivela l’edizione odierna del Mundo Deportivo, la Lazio è sulle tracce di André Gomes. Il classe 1995, in passato finito nei radar di Juventus e Milan, non ha trovato molto spazio alla corte di Ernesto Valverde e ha intenzione di lasciare Barcellona per trovare un minutaggio maggiore. Il Napoli recentemente ha avviato i contatti con il suo entourage ma per il momento sembra orientato verso altri profili. Tare studia la situazione, con i blaugrana che sono disposti a trattare la cessione a titolo temporaneo del nazionale portoghese. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, nome nuovo per la Lazio…