André Gomes, il Barcellona apre al prestito: pressing Napoli

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul fronte André Gomes: il centrocampista è in uscita dal Barcellona, i blaugrana aprono al prestito

Arrivato dal Valencia nell’estate 2016 per 35 milioni di euro, André Gomes potrebbe dare l’addio al Barcellona al termine della stagione. Il centrocampista non è una prima scelta di Ernesto Valverde: solo poco più di 600’ in Liga con qualche scampolo in Champions League. E non mancano i club interessati: a lungo obiettivo della Juventus, il portoghese è sul taccuino del Napoli…

E giungono nuovi aggiornamenti sulla possibile trattativa: secondo quanto riporta Radio Crc, il Barcellona ha aperto all’ipotesi prestito: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando ad un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha già comunicato di essere disposto ad accettare la meta partenopea.