Calciomercato estero, Bayern Monaco: colpo di scena Sané! Incontro per il rinnovo andato a buon fine. Il futuro del giocatore

Muove i primi passi verso il rinnovo con il Bayern Monaco Leroy Sané che dopo mesi di stallo sembra più vicino alla firma del nuovo contratto che lo legherà ai bavaresi.

Attualmente in scadenza, 30 giugno 2025, mercoledì si è tenuto un incontro tra Pini Zahavi, rappresentante dell’esterno offensivo tedesco, e il direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl.

I toni sono stati descritti in modo positivo, anche se non sembrerebbe raggiunto un effettivo accordo per il prolungamento.

L’obiettivo del Bayern, come riporta Sky Deutschland, sarebbe quello di rinnovare per evitare di perdere l’ala tedesca a zero, con la chiara volontà di trovare l’intesa prima della nuova stagione.

L’ex City, è stato infatti accostato a due club di Premier, come Arsenal e Tottenham, attente sull’evolversi della situazione per avviare eventuali negoziati. Anche il Napoli alla finestra.