Zidane riparte dalla Bundesliga? Ipotesi Bayern Monaco: le ultime

Zinedine Zidane può tornare protagonista: il tecnico francese è nel mirino del Bayern Monaco, può sostituire il traballante Kovac

Avvio di stagione tra luci e ombre per il Bayern Monaco, con la dirigenza bavarese che sta valutando il destino di Kovac. L’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte non ha convinto fin qui e la sconfitta contro il Borussia Dortmund potrebbe costare caro. E torna di moda l’ipotesi Zinedine Zidane…

Accostato al Manchester United come possibile sostituto di Josè Mourinho, Zizou è pronto a tornare protagonista dopo l’addio in estate al Real Madrid: secondo Ok Diario il transalpino vanta un ottimo rapporto con la dirigenza Bayern e potrebbe ripartire dalla Bundesliga.