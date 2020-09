Calciomercato Benevento: colpo Iago Falque, oggi sarà in città per la firma

Calciomercato Benevento: Iago Falque è pronto a diventare un nuovo giocatore delle Streghe. Oggi in città per la firma

Dopo l’importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria, il Benevento si regala un grande colpo di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è fatta per l’arrivo di Iago Falque in giallorosso. Il fantasista spagnolo che lascia il Torino per rilanciarsi alla corte di Inzaghi. Ieri l’accelerata decisiva. L’ex Genoa arriva in prestito secco: agirà da trequartista (insieme a Caprari) alle spalle della punta centrale, nel 4-3-2-1 di Inzaghi. Oggi sarà a Benevento per la firma, e subito si metterà a disposizione di Inzaghi.