Calciomercato Bologna, accelerata importante per Marko Arnautovic

Accelerata importante nella trattativa tra Bologna e Marko Arnautovic grazie alla chiacchierata tra l’agente del giocatore e Bigon-Sabatini

Il Bologna ha impresso un’accelerata importante alla trattativa per portare in Emilia Romagna l’ex Inter Marko Arnautovic.

Come riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un incontro tra la dirigenza falsinea formata da Bigon e Sabatini con l’agente e fratello del giocatore. Per portare Arnautovic in Italia il Bologna potrà avvalersi del Decreto Crescita che scatta qualora il ragazzo abbia lasciato il paese da almeno due anni e decida di starci per altri due. Non sono ancora stati definite le cifre dell’ingaggio ma il contratto sarebbe di quattro anni con possibilità poi di giocare in MLS nella squadra di Saputo (presidente del Bologna)