Calciomercato Bologna, ceduto ufficialmente Erlic: dove giocherà e quanto frutta. Dopo 11 anni il centrale lascia la Serie A

Dopo undici anni, si chiude l’avventura italiana di Martin Erlic. Il difensore centrale croato è ufficialmente un nuovo giocatore del Midtjylland, club della prima divisione danese. Il Bologna ha definito la cessione a titolo definitivo del giocatore, che nella scorsa stagione aveva trovato poco spazio sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano e ha quindi scelto di ripartire da un nuovo campionato per trovare continuità.

I dettagli dell’operazione: 6 milioni al Bologna

L’accordo tra il Bologna e il Midtjylland è stato raggiunto sulla base di 5 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiunge 1 milione di euro di bonus. Una cifra importante che il club rossoblù incassa per un giocatore non considerato centrale nel progetto. Erlic ha firmato un contratto a lungo termine con la sua nuova squadra, legandosi al club danese fino al 2029. Per il Midtjylland si tratta di un acquisto di grande prestigio, tanto da rappresentare un record per le casse della società.

Un addio dopo undici anni in Italia

Con questo trasferimento si conclude un lungo capitolo per Erlic, arrivato in Italia giovanissimo. La sua carriera nel nostro Paese era iniziata nei settori giovanili di Parma e Sassuolo, per poi proseguire tra i professionisti con le maglie di Sudtirol, Spezia e, infine, Bologna. Con oltre 100 presenze accumulate in Serie A, il difensore croato lascia l’Italia con un bagaglio di esperienza notevole, pronto per una nuova sfida nel Nord Europa.

Poca continuità al Bologna: la scelta di ripartire

La decisione di lasciare Bologna nasce dalla scorsa, difficile stagione. Con Vincenzo Italiano, che pure lo aveva già allenato allo Spezia, Erlic ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 8 presenze in campionato (11 totali). Di fronte alla prospettiva di un’altra annata ai margini, ha preferito accettare la corte del Midtjylland, club che gli garantirà un ruolo da protagonista. Un passo indietro per quanto riguarda le coppe europee – in Danimarca giocherà la Conference League, mentre a Bologna avrebbe disputato l’Europa League – ma un passo avanti per la sua carriera.