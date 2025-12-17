Calciomercato Bologna, Italiano è stato chiaro: questi due giocatori si giocano il posto in rossoblu

Calciomercato Bologna: Dominguez e Fabbian si giocano il futuro in rossoblù

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e pone interrogativi importanti sul futuro di due giovani protagonisti della rosa: Benjamin Dominguez e Giovanni Fabbian. A rilanciare il tema è il Corriere dello Sport Stadio, che apre con un dubbio chiaro: conferma o cessione? I due calciatori si giocano molto nelle prossime settimane, a partire dagli impegni in Supercoppa a Riad, che potrebbero risultare decisivi per il loro destino in rossoblù.

Il Bologna osserva e attende risposte dal campo. Dominguez e Fabbian, infatti, non hanno trovato grande continuità di impiego nel girone di andata, complici scelte tecniche e concorrenza interna. Proprio per questo motivo, come sottolinea Claudio Beneforti, le prossime prestazioni avranno un peso specifico enorme: “Quando non giochi solo per la tua squadra ma anche per il tuo domani”. Una frase che riassume perfettamente il momento dei due giocatori e il legame diretto con il Calciomercato Bologna.

Giovanni Fabbian era già stato al centro di diverse voci durante l’estate. Lazio, Torino e Fiorentina avevano manifestato interesse, segno di un profilo giovane ma già considerato pronto per palcoscenici importanti. La sua situazione resta monitorata anche in vista di gennaio, quando nuove opportunità potrebbero riaprirsi. Discorso simile per Benjamin Dominguez, seguito dalla Roma nelle ultime fasi del mercato estivo e potenzialmente di nuovo nel mirino di altri club alla riapertura delle trattative.

Il Bologna, dal canto suo, non ha fretta. La società valuterà attentamente sia il rendimento sportivo sia le condizioni economiche. Eventuali cessioni verranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute congrue e vantaggiose. Inoltre, ogni uscita dovrà essere accompagnata da un’adeguata operazione in entrata, per non indebolire la rosa.

In definitiva, il Calciomercato Bologna passa anche dalle prestazioni di Dominguez e Fabbian. Le prossime partite rappresentano una vera prova del nove: convincere il club e guadagnarsi la conferma, oppure aprire la porta a nuove esperienze lontano dal Dall’Ara. Il campo, come sempre, avrà l’ultima parola.

