Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate

Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri della crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate: ecco chi lo vuole

Nonostante la vittoria per 4-1 contro il Bruges, che ha garantito al Atletico Madrid il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, l’assenza del gol di Julian Álvarez continua a essere una nota dolente per i Colchoneros. L’attaccante argentino, pur avendo totalizzato 5 gol e 2 assist in Champions League, sta vivendo un momento difficile, con una sola rete segnata nel 2026 e un digiuno che dura ormai da novembre in Liga. L’ultima volta che Álvarez ha trovato la rete in campionato è stato nel match contro il Siviglia, ormai quasi quattro mesi fa.

Il bilancio stagionale dell’attaccante classe 2000, arrivato dal Manchester City per 75 milioni di euro, è di 13 gol in 37 presenze, un rendimento ben lontano dai 29 gol della scorsa stagione. Nonostante ciò, il giocatore è stato decisivo in Copa del Rey e ha servito un assist contro il Girona, ma le sue prestazioni sono calate, e l’ex City appare più concentrato sulle voci di mercato che sulle sue performance in campo.

Come sottolineato da Calciomercato.com, la crisi di Álvarez potrebbe dipendere anche dalle numerose speculazioni sul suo futuro. Con un contratto che lo lega all’Atletico Madrid fino al 2030, l’attaccante è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Le sirene lo accostano a club di primissimo livello come il PSG, il Barcellona e diverse squadre della Premier League, voci che sembrano influire sul suo stato d’animo.

Contro il Bruges, Álvarez è stato titolare ma è stato sostituito al 58′ da Antoine Griezmann, con il pubblico che lo ha accompagnato in panchina con una standing ovation. Nonostante le difficoltà, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha confermato di avere ancora fiducia nel suo attaccante, nonostante le performance superiori degli altri uomini offensivi, come Alexander Sørloth e Ademola Lookman.

Nel frattempo, Álvarez resta tra i bomber più corteggiati, con club come Arsenal e Chelsea che lo monitorano, mentre il Barcellona sembra essere la sua destinazione preferita, come riportato dai media vicini ai blaugrana. L’attaccante argentino ha dichiarato che il punto sulla sua situazione verrà fatto solo al termine della stagione, ma la sua continuità al Barça potrebbe essere una realtà, anche alla luce della situazione di Robert Lewandowski.

Con un finale di stagione cruciale e un Mondiale all’orizzonte, Álvarez ha ancora tempo per ritrovare la forma e confermare il suo valore in uno dei club più prestigiosi d’Europa.