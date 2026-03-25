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Allegri Milan, serata di prestigio per il tecnico rossonero: il Ministro della Salute premia l’allenatore! Il motivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

26 minuti ago

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Allegri Milan, il tecnico del Milan premiato dal Ministro della Salute per il suo ruolo e il suo impegno extra‑calcistico

Massimiliano Allegri vivrà una serata particolare lontano dai campi di Milanello. Come appreso da Milannews24, il tecnico rossonero sarà protagonista a Roma, al suggestivo Gazometro dell’Ostiense, dove riceverà un prestigioso riconoscimento legato al suo impegno extra‑calcistico.

A consegnargli il premio sarà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e corretto. Un tema che Allegri sostiene da anni e che lo vede in prima linea anche al di fuori del campo.

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Il riconoscimento celebra infatti i dieci anni del suo ruolo di ambasciatore per la diffusione di buone pratiche legate all’attività fisica e alla corretta alimentazione, principi che il tecnico applica quotidianamente anche nella gestione atletica del Milan nel 2026. Un incarico che testimonia la sua volontà di incidere positivamente oltre i confini del calcio giocato.

Terminata la cerimonia nella Capitale, Allegri rientrerà subito a Milano per riprendere la preparazione in vista del big match contro il Napoli del 6 aprile, forte di un premio che ne sottolinea l’influenza e la credibilità anche al di fuori dell’ambiente sportivo.

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