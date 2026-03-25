Mercato Milan, nodo Fullkrug in vista dell’estate: il riscatto si allontana e arrivano indicazioni sul centravanti

Mercato Milan, il rebus Füllkrug si complica: riscatto sempre più lontano, ecco cosa filtra sul futuro del tedesco

Il Milan si avvicina a un finale di stagione ad alta tensione, ma in via Aldo Rossi lo sguardo è già rivolto alle strategie per il 2026/27. Tra i dossier più delicati c’è quello di Niclas Füllkrug, arrivato a gennaio dal West Ham per far fronte all’emergenza offensiva. Il centravanti tedesco ha vissuto mesi discontinui: dopo il debutto incoraggiante con il gol decisivo contro il Lecce, i problemi fisici — compresa una frattura al dito del piede che lo ha limitato a lungo — ne hanno frenato rendimento e continuità.

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Secondo il Corriere dello Sport, il riscatto fissato a 5 milioni è tutt’altro che scontato. A 33 anni, Füllkrug deve dimostrare di poter ancora rappresentare un valore aggiunto per il progetto tecnico di RedBird. Senza un cambio di passo netto nelle ultime giornate, sia in termini di gol sia di affidabilità atletica, il Milan potrebbe decidere di non confermarlo per la prossima stagione.

Sul suo futuro pesa anche la crescita di Santiago Castro, sempre più considerato un investimento da valorizzare. Per il “gigante di Hannover” le settimane che restano saranno dunque decisive: solo un finale convincente potrà convincere Massimiliano Allegri a puntare ancora su di lui nel 2026/27.