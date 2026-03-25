Mandas Lazio, si va verso la separazione definitiva: il Bournemouth accelera per il riscatto del portiere

Mandas Lazio, sempre più vicino all’addio: il Bournemouth valuta il riscatto e prepara la mossa decisiva. Le ultime

Il calciomercato della Lazio passa anche dalle decisioni tra i pali, dove uno dei dossier più delicati riguarda Christos Mandas. Il portiere greco classe 2001 è partito a gennaio in prestito al Bournemouth per trovare continuità, ma l’avventura in Premier League non ha ancora prodotto i risultati sperati: zero presenze e un inserimento che procede a rilento. Nonostante ciò, secondo Il Messaggero, in casa biancoceleste resta ottimismo sulla possibilità che il club inglese decida comunque di esercitare il diritto di riscatto.

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La cifra pattuita è tutt’altro che marginale: circa 17,5 milioni di euro, ai quali si sommano i 2,5 già versati per il prestito. Un’operazione che garantirebbe alla Lazio un incasso significativo, utile per ridefinire le strategie sul reparto portieri in vista della prossima stagione. Nel frattempo, la crescita di Edoardo Motta e il rientro di Ivan Provedel costringeranno la società a valutazioni precise e a una programmazione più strutturata.

In questo quadro, la posizione di Mandas rimane sospesa, ma il suo futuro sembra orientarsi sempre più lontano da Formello. La Premier League resta una pista concreta, anche se il campo — finora — non gli ha ancora offerto spazio per mettersi in mostra.