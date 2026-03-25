Calciomercato Juve, fari su Celik: il difensore in scadenza con la Roma e le mosse per blindare la retroguardia

Calciomercato Juve, idea Çelik a parametro zero: lo stato dei dialoghi e le prossime mosse sul mercato difensivo

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di rinforzi mirati per consolidare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi più monitorati figura ancora quello di Zeki Çelik, profilo che negli ambienti bianconeri resta particolarmente apprezzato. Il terzino della Roma, in scadenza a giugno, rappresenta un’occasione a costo zero capace di garantire duttilità e affidabilità senza pesare sul budget. Anche Luciano Spalletti ne avrebbe avallato l’idoneità tecnica, motivo per cui la dirigenza juventina segue con grande attenzione l’evolversi della situazione.

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Parallelamente, la società porta avanti contatti concreti per un altro obiettivo a parametro zero: Marcos Senesi, attualmente al Bournemouth. Anche il centrale argentino è in scadenza a giugno e viene considerato un profilo di alto livello per innalzare la qualità del pacchetto arretrato. La Juventus ha già avviato interlocuzioni in Inghilterra per valutare margini e tempistiche, con l’intenzione di anticipare la concorrenza internazionale e presentare un’offerta convincente.

Nonostante l’accelerazione su Senesi, il club non ha intenzione di abbandonare la pista Çelik. La strategia prevede infatti di mantenere aperti entrambi i canali per garantire alla guida tecnica alternative valide e complementari. Assicurarsi due innesti di questo livello a parametro zero permetterebbe inoltre di concentrare risorse economiche su altri reparti considerati prioritari.

Con l’avvicinarsi di giugno, i contatti con gli entourage dei giocatori diventeranno sempre più serrati, nella prospettiva di definire rapidamente gli accordi formali e chiudere operazioni considerate strategiche per il futuro della squadra.