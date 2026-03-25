Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini! L’incomprensione con Gattuso e il ripensamento: cos’è successo

Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini in ritardo! Tra i motivi c’è l’incomprensione con Gattusoo: cos’è successo

L’Italia Under 21 del commissario tecnico Silvio Baldini sta preparando le prossime sfide di qualificazione all’Europeo 2027 contro la Macedonia del Nord, in programma il 26 marzo a Empoli, e la Svezia, prevista il 31 marzo a Borås. Tra le novità del gruppo c’è anche Michael Kayode, esterno difensivo del Brentford classe 2004, arrivato al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia nella serata di martedì 24 marzo. La sua aggregazione al gruppo è stata confermata dalla FIGC, che ha aggiornato così la lista dei convocati del ct azzurro.

Michael Kayode, prima l’attesa poi il ritorno in gruppo

Il ritorno di Kayode in Under 21 arriva dopo alcuni giorni di attesa. Il difensore, cresciuto nella Fiorentina prima dell’esperienza in Premier League, non era stato inizialmente inserito nel primo elenco, ma è stato poi aggiunto successivamente al gruppo azzurro. La scelta era direttamente collegata ai convocati della Nazionale maggiore, nei quali lo stesso Baldini si aspettava di trovare il nome di Kayode tra le scelte di Gattuso. Così non è stato, da qui la scelta di aggregarlo con l’U21. Si tratta comunque di un rientro significativo, perché il classe 2004 non giocava con gli azzurrini dal giugno 2025, quando l’Italia fu eliminata ai quarti dell’Europeo di categoria dalla Germania ai calci di rigore.

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Numeri e crescita: Kayode si rilancia anche in chiave azzurra

Il rientro di Kayode premia una stagione positiva con il Brentford, club inglese con cui ha trovato continuità e minutaggio. L’esterno era già considerato uno dei reduci del precedente biennio azzurro, segnale di quanto il suo profilo sia seguito con attenzione all’interno del progetto tecnico. La sua presenza offre a Baldini un’opzione in più sulle corsie, in vista di due partite importanti per il cammino dell’Italia U21. Per gli azzurrini si tratta di un recupero prezioso, per il giocatore di una nuova occasione per tornare protagonista in maglia azzurra.

I CONVOCATI AGGIORNATI DELL’ITALIA UNDER 21

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia), Brando Morussi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).