Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. Sauer suona la carica

Feyenoord in difficoltà: i numeri non mentono, il tecnico Robin van Persie cerca la svolta. Tutti i dettagli

Momento delicato in casa Feyenoord. Il club di Rotterdam sta attraversando un periodo complicato, caratterizzato da una serie di risultati negativi e troppe sconfitte che bruciano. In questo clima di incertezza e pressione crescente, l’esterno slovacco Leo Sauer (20 anni) ha suonato la carica in un’intervista a ESPN, sottolineando come la squadra sia pienamente consapevole della gravità della situazione e determinata a invertire la rotta.



“È una fase difficile, stiamo perdendo troppe partite”, ammette Sauer senza giri di parole, confermando il sentimento di urgenza che si respira al De Kuip. L’aspetto cruciale, secondo il giovane attaccante, è l’onestà che regna all’interno dello spogliatoio. Nessuno si nasconde dietro alibi: c’è la consapevolezza collettiva che l’attuale andamento sia inaccettabile per un club del prestigio del Feyenoord. “Siamo onesti tra di noi al riguardo. Ci diciamo chiaramente che le cose devono cambiare radicalmente e cerchiamo di spronarci a vicenda”.



L’obiettivo è chiaro: ritrovare immediatamente la vittoria per tornare a quello che Sauer definisce lo “standard Feyenoord”, il livello di prestazioni e dominanza che ci si aspetta dai rotterdammers. Sauer descrive il gruppo come “affamato” di riscatto. Questa fame si traduce in un necessario processo di autocritica individuale: “Ognuno guarda a se stesso: cosa posso fare meglio? Cosa devo cambiare?”.

Nonostante le turbolenze sportive e l’inevitabile atmosfera pesante che segue le sconfitte, Sauer tiene a precisare che il legame tra la squadra e l’allenatore, la leggenda del club Robin van Persie, rimane solido. “Dal mio punto di vista, la connessione con il mister è buona. Naturalmente l’aria è diversa dopo un ko, ma ci spingiamo l’un l’altro in modo costruttivo, ed è questo che conta”.



La prima occasione per passare dalle parole ai fatti arriverà oggi, quando il Feyenoord sarà impegnato nella sempre ostica trasferta contro Utrecht allo stadio De Galgenwaard (calcio d’inizio alle 12:15, visibile su ComoTv).