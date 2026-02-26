Formazioni ufficiali Fiorentina Jagiellonia: le scelte di Vanoli e Siemieniec

Formazioni ufficiali Fiorentina Jagiellonia: le scelte di Paolo Vanoli e Adrian Siemieniec per il playoff di ritorno di Conference League

Questa sera i viola di Vanoli saranno di scena in casa, nella partita valevole per il ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, dopo la vittoria dei toscani all’andata per 0-3. Una partita fondamentale per i viola per proseguire il proprio cammino in Europa, mantenendo l’importante vantaggio maturato all’andata in Polonia.

Tutto pronto allo stadio per il fischio d’inizio dell’attesa sfida europea. La Fiorentina ospita lo Jagiellonia per l’importante gara di ritorno valida per i playoff della Conference League. Le formazioni ufficiali sono state regolarmente diramate.

Il gruppo scende in campo forte del rassicurante vantaggio accumulato nel primo round del doppio confronto calcistico. I viola provengono dalla fondamentale vittoria per 3-0 conquistata in terra polacca. In quella preziosa occasione, Ranieri, Mandragora e Piccoli avevano gonfiato la rete, indirizzando in modo deciso il discorso qualificazione a favore della compagine di casa.

Oggi, 26 febbraio, l’obiettivo è consolidare il risultato e staccare il pass per la fase successiva della competizione. Vanoli e Siemieniec hanno studiato attentamente le mosse per questo atto conclusivo. Le scelte dell’undici titolare puntano a mantenere altissima l’attenzione, evitando pericolosi cali di concentrazione che potrebbero compromettere l’ottimo lavoro svolto in trasferta. La gestione del netto vantaggio richiederà grande solidità per tutti i 90 minuti regolamentari.

In caso di esito positivo e passaggio del turno, la Fiorentina scoprirà la sua prossima avversaria domani, 27 febbraio. La cerimonia dei sorteggi di Conference League delineerà il nuovo tabellone, aprendo le porte a nuove sfide. L’ambiente attende con trepidazione il verdetto del campo per proseguire il cammino internazionale. Le due squadre si preparano a darsi battaglia, con l’obiettivo di raggiungere i rispettivi traguardi prefissati. L’attenzione è massima per confermare le gerarchie emerse nel primo incontro disputato in questa fase del torneo.

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec.

