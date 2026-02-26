Real Madrid, un tifoso fa il saluto nazista prima del match col Benfica: il club lo bandisce! Il duro comunicato

Real Madrid, un tifoso fa il saluto nazista prima del match col Benfica: il club lo bandisce! Il comunicato e la presa di posizione della società

Durante il ritorno dei playoff di Champions League tra Real Madrid e Benfica, un episodio increscioso ha coinvolto un tifoso del club spagnolo presente allo Santiago Bernabéu. Prima dell’inizio della partita, il tifoso è stato ripreso dalle telecamere mentre eseguiva un saluto nazista, un gesto che ha subito suscitato reazioni di condanna.

Il club madrileno ha prontamente reagito, diffondendo una dichiarazione ufficiale in cui condanna fermamente l’accaduto. Nella nota, il Real Madrid ha comunicato di aver richiesto alla Commissione Disciplinare del club di avviare con urgenza una procedura per l’espulsione immediata del socio coinvolto. Il tifoso è stato rapidamente identificato dal personale di sicurezza del club, che lo ha allontanato dallo stadio subito dopo il gesto.

Il comunicato del club sottolinea che il Real Madrid respinge qualsiasi forma di espressione che inciti alla violenza e all’odio, sia nel contesto sportivo che nella società in generale. Il club ha affermato di non tollerare comportamenti che possano macchiare l’immagine di inclusività e rispetto che rappresenta.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i tifosi e l’opinione pubblica, con molti che hanno elogiato la tempestiva reazione del Real Madrid nell’affrontare la situazione. Con il club che ha confermato di essere impegnato a mantenere un ambiente positivo e rispettoso per tutti i suoi sostenitori, la vicenda si è conclusa con l’espulsione del tifoso, ma non prima che l’incidente venisse ampiamente riportato dai media internazionali.

IL COMUNICATO – «Il Real Madrid condanna questi tipi di gesto ed espressione che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società».