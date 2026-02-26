Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire

Calciomercato Inter, Oaktree ha in mente un colpo da 50 milioni di euro: ma serve un ‘sacrificio’ di un big! In tre con le valigie

L’inaspettata e dolorosa uscita di scena dell’Inter dalla massima competizione europea per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt non ha lasciato ferite profonde soltanto sul rettangolo verde. Il clamoroso naufragio ha immediatamente attivato i radar di Oaktree, la proprietà americana del club meneghino, decisa a rispondere alla delusione con un segnale di assoluta forza in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il piano di Oaktree: un colpo mediatico per il rilancio

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Tuttosport, il fondo statunitense sta seriamente valutando di mettere a segno un acquisto di altissimo profilo, sia tecnico che mediatico. L’obiettivo è duplice: risollevare immediatamente il morale di una piazza amareggiata e, allo stesso tempo, rilanciare con prepotenza le ambizioni globali del brand nerazzurro. Per raggiungere questo traguardo, la dirigenza è pronta a stanziare un investimento mirato compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Le mosse in uscita: Thuram in bilico, brilla Esposito

Tuttavia, per finanziare un’operazione di tale portata mantenendo in equilibrio i parametri finanziari, l’Inter dovrà inevitabilmente cedere uno dei suoi pezzi da novanta. L’indiziato principale per fare cassa sembra essere Marcus Thuram. La sua valutazione sul mercato si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

A facilitare questa dolorosa rinuncia c’è la vertiginosa ascesa di Pio Esposito. Sul tavolo delle possibili partenze restano sotto la lente d’ingrandimento anche le posizioni di Yann Bisseck e di Denzel Dumfries, rientrato da poco in campo dopo un lunghissimo stop durato ben 107 giorni.

Il piano della proprietà è limpido: trasformare i mancati introiti della Champions in un’opportunità d’oro per ridisegnare il reparto offensivo. Nonostante l’ottimo ruolino di marcia in Serie A (64 punti all’attivo), la dirigenza esige una nuova stella internazionale che faccia brillare l’Inter anche oltre i confini nazionali, colmando le lacune mostrate dai leader apparsi come “fantasmi” nella notte di San Siro.