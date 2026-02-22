Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload

Durante l’ultima puntata di Upload, andata in onda subito dopo la sconfitta della Juventus contro il Como, il giornalista Andrea Bargione ha analizzato il momento particolarmente complicato vissuto dai bianconeri. La squadra di Spalletti sta attraversando una fase di evidente difficoltà, sia sul piano del gioco sia sotto il profilo mentale.

Bargione si è soffermato soprattutto sulla prestazione negativa offerta contro il Como, definendola un campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni. Secondo il giornalista, la Juventus è apparsa fragile, poco lucida e incapace di reagire nei momenti chiave della partita, un segnale che non può essere ignorato in un periodo così delicato della stagione.

Il giornalista ha poi evidenziato come la settimana che attende i bianconeri sia tra le più impegnative dell’anno, con la sfida di Champions League contro il Galatasaray alle porte. Una gara che richiederà ben altro spirito e un livello di attenzione superiore, motivo per cui la Juventus dovrà ritrovare rapidamente compattezza e fiducia per evitare ulteriori scivoloni.