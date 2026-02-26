Montero Al Ittifaq, ora è ufficiale: l’uruguaiano è il nuovo allenatore di Balotelli negli Emirati Arabi! L’annuncio

Montero Al Ittifaq, è stato ufficializzato è il nuovo allenatore, guiderà la squadra di Balotelli negli Emirati Arabi! L’annuncio

Dopo l’ultima parentesi trascorsa in panchina in Italia, si apre un nuovo capitolo internazionale per la carriera di Paolo Montero. Nelle scorse ore, il tecnico uruguaiano ha ufficialmente risolto il proprio vincolo contrattuale con la Juventus ed è stato nominato nuovo allenatore dell’Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il progetto emiratino e l’incontro con Super Mario

A Dubai, Montero avrà il compito di risollevare le sorti della squadra e troverà subito a sua disposizione un nome illustre del calcio tricolore: Mario Balotelli.

A dare l’annuncio ufficiale dell’ingaggio del tecnico sudamericano è stato Andrea Fulco, che ha commentato così la fumata bianca: «Siamo orgogliosi di annunciare un passo fondamentale per il nostro progetto. Accogliamo Paolo Montero: una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione. La sua mentalità vincente e la sua leadership saranno determinanti. Noi ci crediamo, e adesso si lavora».

L’asse societario con il Chievo: in estate arrivano Costa e Baselli

L’Al-Ittifaq rappresenta una realtà calcistica molto particolare, essendo di proprietà dell’imprenditore italiano Pietro Laterza, già patron del rinato Chievo Verona. Questa singolare multiproprietà ha generato un vero e proprio “ponte di mercato” tra l’Italia e gli Emirati, che porterà presto alla corte di Montero altri due volti molto noti della nostra Serie A:

Douglas Costa .

. Daniele Baselli.

Entrambi i giocatori hanno recentemente firmato un accordo semestrale per rilanciare il progetto del Chievo in Serie D ma, grazie a un accordo societario già prestabilito, in estate faranno i bagagli per trasferirsi definitivamente a Dubai e mettersi a disposizione di mister Montero per la prossima stagione.