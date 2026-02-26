Connect with us
Sassuolo, Grosso può sorridere: due rientri importanti contro l’Atalanta! L’idea di formazione

Sassuolo, Grosso può sorridere: due rientri importanti contro l’Atalanta! Le prime idee di formazione del tecnico dei neroverdi

Il Sassuolo si prepara alla sfida di domenica contro l’Atalanta, con il ritorno di due giocatori fondamentali: Nemanja Matic, centrocampista serbo, e Tarik Muharemovic, difensore bosniaco, che hanno scontato i turni di squalifica. Tuttavia, il club dovrà fare a meno di un altro titolare in difesa come Sebastian Waluckiewicz, che è anch’esso squalificato.

Per sostituire Waluckiewicz sulla corsia destra, Woyo Coulibaly è il favorito, mentre in difesa si prevede la conferma di Ulisses Garcia a sinistra, con Muharemovic e Idzes a formare la coppia centrale. A centrocampo, Matic prenderà il posto di Lipani, mentre in attacco il tridente sarà composto da Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Armand Laurientè come probabile titolare.

Con queste modifiche, il Sassuolo mira a sfruttare al meglio le sue risorse per affrontare un’Atalanta in grande forma, come dimostrato dalla straordinaria impresa di ieri sera in Champions League contro il Borussia Dortmund

