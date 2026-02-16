Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni

Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino ucraino in forza all’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà sottoporsi a intervento. Il comunicato

Una notizia terribile scuote l’ambiente dei Lancieri e getta un’ombra pesante sul finale di stagione all’Amsterdam Arena. L’Ajax perde uno dei suoi leader tecnici più importanti: Oleksandr Zinchenko ha finito anzitempo la sua annata calcistica. Il club olandese ha confermato la gravità dell’infortunio occorso al difensore durante l’ultimo turno di Eredivisie.

La dinamica: ko alla Johan Cruijff ArenA

Tutto è accaduto lo scorso fine settimana, durante le prime battute della sfida casalinga contro il Fortuna Sittard. Zinchenko si è fermato quasi subito, costretto ad abbandonare il campo tra la preoccupazione generale dei compagni e dello staff tecnico. Il 29enne nazionale ucraino ha capito immediatamente la gravità della situazione.

Il verdetto medico: serve l’operazione

Gli esami strumentali effettuati in ospedale nelle ore successive non hanno lasciato scampo a interpretazioni ottimistiche. La diagnosi evidenzia un danno strutturale al ginocchio che richiede un intervento chirurgico immediato. L’operazione avrà luogo nel prossimo futuro, ma i tempi di recupero sono già stati delineati e sono impietosi: Zinchenko dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione.

Stagione finita: Ajax nei guai

La nota del club non lascia spazio a dubbi: “Non giocherà più in questa stagione”. Per l’allenatore dell’Ajax, perdere un elemento del calibro di Zinchenko in questa fase cruciale del campionato è un colpo durissimo. La sua intelligenza tattica e la capacità di gestire i ritmi della manovra erano fondamentali per gli equilibri della squadra. Ora per l’ex giocatore di Manchester City e Arsenal inizia la partita più difficile: quella per tornare in campo al 100% in vista della prossima stagione, mentre i Lancieri dovranno trovare soluzioni interne per coprire il vuoto lasciato sulla fascia sinistra.