Calciomercato Bologna: fatta per De Silvestri, i dettagli

Calciomercato Bologna: operazione in chiusura per Lorenzo De Silvestri. Il laterale ritroverà Sinisa Mihajlovic

Lorenzo De Silvestri saluta il Torino e si appresta a vivere una nuova avventura, sempre in Serie A ma con la maglia del Bologna.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha ormai chiuso per l’esterno destro che arriverà a parametro zero dopo la fine del contratto con il Torino. Quella odierna dovrebbe infatti essere la giornata giusta per definire ogni dettaglio contrattuale e mettere la firma sull’accordo.