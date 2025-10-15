Calciomercato Bologna, una big italiana è pronta a far suo Remo Freuler. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: la Juventus mette gli occhi su Remo Freuler, ma i rossoblù vogliono blindarlo

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo, e uno dei nomi più caldi è quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero, tornato in Serie A dopo l’esperienza in Premier League con il Nottingham Forest, si è rapidamente imposto come uno dei leader tecnici e tattici della squadra allenata da Thiago Motta. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e ora a bussare alla porta del Bologna c’è la Juventus, a caccia di rinforzi esperti per il centrocampo.

La dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha individuato in Freuler il profilo ideale: un giocatore affidabile, con una profonda conoscenza della Serie A, maturata nei suoi anni all’Atalanta. Il nome del centrocampista svizzero rientra tra quelli monitorati attentamente dalla Juve per il mercato di gennaio, come alternativa concreta a obiettivi più costosi e complicati, come Milinkovic-Savic.

Tuttavia, il Calciomercato Bologna non è disposto a perdere facilmente uno dei suoi elementi chiave. Il club emiliano sta infatti lavorando al rinnovo del contratto di Freuler, con l’intenzione di estenderlo fino al 2027, aggiungendo anche un’opzione per un’ulteriore stagione fino al 2028. Una mossa chiara per blindare il centrocampista e allontanare le sirene delle big.

Nonostante ciò, l’interesse della Juventus — e anche quello della Roma — resta vivo. Il costo dell’operazione, rispetto ad altri nomi sul mercato, è decisamente più contenuto. Si parla di un contratto biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione per convincere Freuler a trasferirsi a Torino. Un’offerta che potrebbe far vacillare il giocatore, ma solo in caso di mancato accordo con il Bologna per il prolungamento.

Il futuro di Freuler sarà dunque uno dei temi centrali del Calciomercato Bologna nelle prossime settimane. Trattenere un centrocampista del suo calibro sarebbe un segnale importante di ambizione per i rossoblù, che puntano a consolidarsi tra le prime della classe in Serie A. Tuttavia, con le big pronte ad approfittare di ogni spiraglio, la società dovrà muoversi con tempestività per evitare sorprese.

