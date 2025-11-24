Calciomercato Bologna, si lavoro molto sui rinnovi (Lucumì su tutti). La situazione attuale in casa rossoblu

Calciomercato Bologna: si lavora ai rinnovi di quattro big rossoblù. Ecco la situazione attuale dei rossoblu

Il Calciomercato Bologna entra in una fase decisiva non solo per eventuali operazioni in entrata e uscita, ma anche – e soprattutto – per la gestione dei rinnovi contrattuali dei giocatori più importanti della rosa. La dirigenza rossoblù, infatti, ha iniziato a programmare i prossimi mesi aprendo una serie di tavoli di trattativa fondamentali per il futuro del club. I nomi più caldi al momento sono quattro: Riccardo Orsolini, Jhon Lucumí, Santiago Castro e Remo Freuler.

L’obiettivo della società è chiaro: blindare i giocatori chiave e dare continuità tecnica al progetto, un aspetto che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di forza del Bologna. In quest’ottica, il Calciomercato Bologna non si limita a guardare all’esterno, ma punta a consolidare l’ossatura della squadra.

Lucumí e Orsolini: rinnovi fino al 2029

Per Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano e perno della retroguardia rossoblù, il Bologna sta lavorando a un prolungamento che potrebbe arrivare fino al 2029. La volontà è quella di premiare uno dei giocatori più affidabili e continui del gruppo, evitando che possa diventare oggetto di offerte importanti e difficili da gestire nella prossima estate.

Stesso discorso per Riccardo Orsolini, grande protagonista nelle ultime stagioni e punto di riferimento tecnico della squadra. Anche per lui si discute un rinnovo fino al 2029, con l’aggiunta di una opzione per un ulteriore anno. Il Bologna vuole evitare rischi e confermare la fiducia totale in uno dei giocatori più rappresentativi del progetto rossoblù.

Castro verso un adeguamento

Per il giovane argentino Santiago Castro, invece, non si parla di prolungamento ma di un adeguamento dell’ingaggio. L’attaccante è considerato un investimento per il futuro e la società vuole riconoscergli la centralità crescente nel progetto tecnico, soprattutto dopo le sue recenti prestazioni convincenti. Anche questo rientra in una strategia di continuità che il Bologna vuole portare avanti con coerenza.

Freuler: trattativa più avanzata

La situazione più concreta, però, riguarda Remo Freuler. Il centrocampista svizzero, attualmente fermo per un infortunio alla spalla, ha aperto alla possibilità di rinnovare fino al 2027. Le parti sono già al lavoro e la trattativa appare in fase avanzata, con una bozza d’intesa che potrebbe essere definita nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A