Calciomercato Bologna: trovato l’erede di Ndoye, si piò chiudere entro il weekend. Ecco chi puntano i felsinei per rinforzarsi

Il Bologna sembra aver finalmente trovato l’erede di Dan Ndoye, individuando in Jonathan Rowe il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. La scelta non è stata affrettata, ma è il frutto di un meticoloso processo di scouting durato settimane, caratterizzato da analisi approfondite, summit di mercato e valutazioni tecniche che hanno coinvolto in prima linea la dirigenza rossoblù, con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio alla guida delle operazioni.

La determinazione del club felsineo si è tradotta in un’azione concreta: sul tavolo del Marsiglia è stata presentata un’offerta ufficiale da 18 milioni di euro per il talentuoso esterno dell’Under 21 inglese. Si tratta di una cifra importante, che testimonia la volontà del Bologna di investire sul giocatore e che si avvicina sensibilmente alla richiesta di 20 milioni di euro del club francese. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, le parti potrebbero trovare un punto d’incontro a metà strada, con una chiusura dell’affare attorno ai 19 milioni, cifra che accontenterebbe entrambi i club.

Un aspetto che ha richiesto particolare attenzione da parte della dirigenza è stato il lato caratteriale del calciatore. Rowe è infatti finito sulla lista dei trasferibili dopo un recente e acceso alterco con Rabiot, un episodio che avrebbe potuto sollevare perplessità. Tuttavia, il Bologna ha condotto le proprie indagini, informandosi approfonditamente sulla personalità del ragazzo e sull’accaduto. Le rassicurazioni ottenute hanno fugato ogni dubbio, convincendo Sartori e Di Vaio a procedere con decisione.

Superato questo scoglio, la strada appare ormai in discesa. Anche l’accordo sull’ingaggio del giocatore non rappresenterà un ostacolo, dato che il suo attuale stipendio da 900mila euro a stagione è considerato ampiamente sostenibile per le casse del club. La trattativa è entrata nella sua fase finale e, salvo imprevisti, potrebbe concludersi positivamente già nel fine settimana, regalando al Bologna un rinforzo di grande prospettiva.