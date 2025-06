Calciomercato Bologna, occhi su Pinamonti: è una richiesta di Italiano per l’attacco, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l’obiettivo Andrea Pinamonti per l’attacco dal Sassuolo. I dettagli

Andrea Pinamonti è stato proposto al Bologna e il club rossoblù ci sta riflettendo con attenzione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, a differenza del caso Edin Dzeko, l’intera dirigenza bolognese sembri concorde sul profilo dell’attaccante. Il più convinto è Vincenzo Italiano, che ricorda bene il gol spettacolare subito proprio dall’ex Inter al Ferraris: un colpo di testa da fuori area per il 2-2 tra Genoa e Sassuolo.

Con Thijs Dallinga fuori fino ad agosto a causa di un’ernia sportiva, il Bologna ha bisogno di un attaccante subito pronto. Pinamonti, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, rappresenta una soluzione affidabile: ha esperienza in Serie A e una media realizzativa costante (10 gol al Genoa, 11 al Sassuolo, 13 all’Empoli). Il Sassuolo non sembra volerlo trattenere, e per l’attaccante l’Europa potrebbe essere una motivazione in più. Resta da trovare la formula giusta per l’operazione, mentre si monitorano anche Ioannidis e Ivanovic.