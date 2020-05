Calciomercato Bologna: rifiutata l’offerta della Roma per Tomiyasu

Calciomercato Bologna: il club emiliano considera Tomiyasu incedibile. Rifiutata l’offerta presentata dalla Roma

Takehiro Tomiyasu è una delle rivelazioni del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il suo score stagionale recita 20 presenze, 2 assist e tantissime buone prestazioni che hanno fatto attirare su di sé le attenzioni dei top club.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la Roma ci ha provato per il terzino giapponese. Il club giallorosso han messo sul piatto contropartite come Riccardi, Kolarov e Juan Jesus, ma il Bologna non ne vuole sapere: il suo valore è di 25 milioni di euro, ed è incedibile.