Calciomercato Bologna, rinforzo in difesa cercasi: piace Erlic proposto Hoedt

Calciomercato Bologna: i rossoblù vogliono rinforzarsi in difesa. Due i nomi sul tavolo per Sinisa Mihajlovic

In estate il Bologna dovrà necessariamente rinforzarsi in difesa e Sinisa Mihajlovic sta vagliando i possibili nuovi innesti per la sua squadra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Martin Erlic, 22enne centrale dello Spezia, da due stagioni in Liguria e portato in Italia dal Sassuolo. È un giocatore duttile che può giocare anche da terzino destro. L’altro nome è una conoscenza della Serie A visto che si tratta di Wesley Hoedt. L’olandese ha 26 anni, ha giocato alla Lazio dal 2015 al 2017 fino alla cessione al Southampton per 16 milioni di euro. I successivi prestiti al Celta Vigo e all’Anversa lo hanno fatto un po’ sparire dal radar.