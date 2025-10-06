Calciomercato Bologna, rinnovo vicino per tre giocatori. Ciliegina sulla torta dopo una grande vittoria - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: rinnovo vicino per Skorupski, trattative anche per Orsolini e Freuler

Il Calciomercato Bologna non si ferma, nemmeno lontano dalle sessioni ufficiali. In queste settimane il club rossoblù è al lavoro per blindare alcuni dei suoi giocatori chiave, a partire dal portiere Lukasz Skorupski, uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società emiliana ha intensificato i contatti con l’agente del numero uno polacco, Federico Pastorello, per definire i dettagli del rinnovo contrattuale.

Skorupski, il cui contratto attuale scade nel giugno 2024, è considerato un elemento imprescindibile all’interno del progetto tecnico. Le sue prestazioni, sempre affidabili e spesso decisive, hanno convinto la dirigenza a muoversi con decisione per trattenerlo ancora a lungo. L’obiettivo è quello di prolungare il contratto fino al 2028, con una formula che prevede un anno di rinnovo certo più un’opzione automatica legata al numero di presenze.

Questa operazione rientra in un più ampio disegno strategico del calciomercato Bologna, che punta alla continuità tecnica e alla valorizzazione delle risorse già presenti in rosa. In parallelo al dossier Skorupski, il club sta infatti portando avanti i rinnovi di altri due elementi fondamentali: Remo Freuler e Riccardo Orsolini.

Nel caso dello svizzero Freuler, arrivato in estate dal Nottingham Forest, l’intesa sembra più vicina. Le parti sono già in sintonia su gran parte dei termini economici, e si lavora ora sulla durata dell’accordo. Più complessa, invece, la situazione legata a Orsolini: l’esterno offensivo, legato al club da anni, è al centro di valutazioni tecniche ed economiche più articolate, ma la volontà del Bologna è chiara, ovvero trattenere anche lui come punto fermo del progetto.

Con il rinnovo di Skorupski ormai in dirittura d’arrivo e gli altri due tavoli di trattativa ben avviati, il calciomercato Bologna conferma la sua linea di stabilità e programmazione. In un campionato sempre più competitivo, blindare i propri leader è la strategia scelta dalla dirigenza per garantire continuità di rendimento e costruire basi solide anche per le prossime stagioni.

Il club emiliano dimostra così di voler consolidare la propria crescita senza stravolgimenti, puntando su identità, gruppo e qualità: tre pilastri che passano anche dal lavoro fuori dal campo.