Calciomercato Bologna: Bernardeschi ko un mese, Sartori ora ha fretta per lui. Il nome caldo in casa felsinea per rinforzare l’attacco

In risposta all’infortunio di Federico Bernardeschi, che lo terrà lontano dai campi per circa un mese, il Bologna ha accelerato le trattative per l’acquisizione di Wesley Gassova dall’Al Nassr. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, conferma che il club rossoblù punta dritto sul giovane brasiliano.

La trattativa, tuttavia, si è arenata su questioni economiche. L’Al Nassr ha infatti respinto la prima offerta del Bologna, pari a 12 milioni di euro, chiedendone almeno 15 per cedere il giocatore. Nonostante l’ostacolo, Wesley, ventenne, sembra essere la prima scelta del Bologna. Il suo possibile trasferimento è favorito dalla situazione attuale all’Al Nassr, dove il brasiliano si trova “chiuso” da un’abbondanza di stelle offensive come Cristiano Ronaldo, il neo-arrivato João Félix e Bruno Fernandes.

L’anno scorso, l’Al Nassr aveva acquistato Gassova per 18 milioni di euro dopo le sue ottime prestazioni con il Corinthians in patria. Ora, con la necessità di stringere i tempi a causa dell’infortunio di Bernardeschi, il Bologna dovrà alzare la sua offerta per avvicinarsi alla richiesta di 15 milioni.

Nel caso in cui l’affare con l’Al Nassr non dovesse concretizzarsi, il Bologna ha comunque individuato una serie di alternative. La lista dei nomi, riportata dalla Gazzetta dello Sport, include Sommerville, Eguinaldo, Okafor e Schjelderup. Ciò dimostra la volontà del club di essere preparato a ogni evenienza per rafforzare la squadra prima dell’inizio della stagione.