Calciomercato Cagliari, Angelozzi tuona: «Luperto è incedibile! Stiamo seguendo Lovric e Nicolussi Caviglia ma non ci sono solo loro»

Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo Guido Angelozzi, prima del match contro la Cremonese, ha risposto così sulle trattative in corso

Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha confermato l’interesse per i centrocampisti Hans Nicolussi Caviglia e Sandi Lovric. Blindato il difensore Sebastiano Luperto, definito incedibile, mentre il riscatto dell’attaccante turco Semih Kilicsoy dipenderà dal suo rendimento realizzativo. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

NICOLUSSI CAVIGLIA E LOVRIC? – «Sono due giocatori che stiamo seguendo, non ci sono solo loro, abbiamo alternative. Dobbiamo prendere un centrocampista, stiamo ragionando per accontentare il mister».

LUPERTO? – «E’ un giocatore incedibile per noi, ha richieste da quest’estate ma per Giulini è incedibile. E’ un giocatore importante per noi».

RISCATTO KILICSOY E CHEDDIRA – «Deve fare quello che sta facendo, ha già fatto due gol. Parte dalla panchina ma è un giocatore interessante, dovrà fare un po’ può di gol per essere riscattato. Non è impossibile nonostante la cifra, Giulini quest’estate l’ha dimostrato anche riscattando Piccoli. Quando possiamo investiamo stando attenti al bilancio».

