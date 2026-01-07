Calciomercato Cremonese: colpo Luperto per Nicola! È fatta, tutti i dell’operazione conclusa con il Cagliari

Calciomercato Cremonese: è fatta per l’arrivo alla corte di Davide Nicola di Luperto. Tutti i dettagli dell’operazione appena conclusa

Il calciomercato invernale della Cremonese si apre con un’operazione destinata a spostare gli equilibri della lotta salvezza. La dirigenza lombarda, decisa a blindare la retroguardia per affrontare il girone di ritorno, ha sferrato l’attacco decisivo assicurandosi uno dei difensori più affidabili della Serie A: Sebastiano Luperto. L’attuale colonna portante del Cagliari è pronto a cambiare maglia con un blitz che ha colto di sorpresa la concorrenza.

Accordo totale: l’annuncio dopo la partita

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due club è stata raggiunta nelle ultime ore. Tuttavia, la tempistica dell’operazione ha del cinematografico insieme: l’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare subito dopo il fischio finale della sfida di domani, in programma allo stadio “Zini”. Il calendario, infatti, mette di fronte proprio Cremonese e Cagliari. Luperto vivrà quindi 90 minuti da avversario prima di salutare i compagni e accasarsi nello spogliatoio opposto. Non si tratterà di un semplice prestito: i grigiorossi acquistano il giocatore — che aveva un contratto con i sardi fino al giugno 2028 — a titolo definitivo, segnale di un investimento importante e di un progetto a lungo termine.

Il fattore Nicola: si ricompone la coppia

La chiave di volta della trattativa ha un nome e un cognome: Davide Nicola. L’attuale allenatore della Cremonese è stato determinante per convincere il giocatore. Luperto è infatti un “fedelissimo” del mister piemontese. I due hanno già condiviso percorsi di successo, prima all’Empoli e poi, nella passata stagione, proprio a Cagliari. La stima reciproca è totale: Nicola sa che Luperto è il tassello perfetto per comandare la sua linea difensiva, garantendo un inserimento immediato negli schemi tattici senza bisogno di rodaggio. La Cremonese ha il suo nuovo leader.