Calciomercato Cagliari: preso Belotti dalla Roma, ufficiale. Le cifre dell’affare col club giallorosso che ne deteneva il cartellino

Con una mossa a sorpresa nelle ultime ore di calciomercato, Andrea Belotti ha trovato la sua nuova casa: l’attaccante classe 1993 è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L’operazione è stata confermata dal sito della Lega Serie A, dove il suo contratto è stato regolarmente depositato, sancendo il suo trasferimento a titolo definitivo in Sardegna.

Per il “Gallo” si tratta di un’importante occasione di rilancio dopo una stagione particolarmente complicata. L’annata precedente lo ha visto dividersi tra l’esperienza al Como e una parentesi al Benfica, senza però riuscire a trovare la continuità di rendimento e il feeling con il gol che ne avevano caratterizzato la carriera. Ora, riparte da un progetto che ha deciso di puntare con forza su di lui per guidare il proprio reparto offensivo.

Il Cagliari si è assicurato le sue prestazioni versando nelle casse della Roma, club che ne deteneva il cartellino, una cifra complessiva di cinque milioni di euro, strutturata in una parte fissa di quattro milioni più un milione di bonus legato a determinati obiettivi.

L’arrivo di Belotti in Sardegna rappresenta un colpo di grande esperienza per la squadra rossoblù, che si assicura un centravanti campione d’Europa con la Nazionale, desideroso di dimostrare il suo valore e di tornare a essere il bomber implacabile ammirato per anni con la maglia del Torino. Si chiude così il mercato con un innesto di peso per il Cagliari e con l’inizio di una nuova, stimolante avventura per Andrea Belotti.