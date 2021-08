Calciomercato Cagliari: Cerri e Simeone via? Spunta Kouame

Alberto Cerri e Giovanni Simeone riflettono sul loro futuro. Intanto la dirigenza del Cagliari ha già in mente il primo nome per rinforzare il reparto

Dopo il no di capitan Joao Pedro all’Atlanta, restano da definire il futuro degli altri due componenti del reparto offensivo: Alberto Cerri e Giovanni Simeone. Il classe 1996, come riporta L’Unione Sarda, vorrebbe rimanere in Serie A e, per questo motivo, spera in un’offerta concreta da parte della Salernitana che ha già manifestato un certo interesse nei suoi confronti.

Il Cholito, invece, rimane uno degli obiettivi principali del Marsiglia ma, secondo il quotidiano sardo, anche il Torino e il suo nuovo tecnico Juric starebbero valutando il suo trasferimento nel caso della cessione di Belotti.

Nel frattempo, la dirigenza del Cagliari mette le mani avanti e pensa già a chi potrebbe essere il primo rinforzo per l’attacco: il centravanti della Fiorentina Kouamé alle prese con sette proposte provenienti non solo dai rossoblù ma anche dalll’Hellas Verona, Sampdoria, Empoli, Anderlecht e Friburgo.

