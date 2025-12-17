Calciomercato Cagliari, i sardi interessati ad un calciatore del Como: già chieste le informazioni. Le ultime sulla possibile trattativa

Calciomercato Cagliari, i sardi iniziano a fare sul serio per rinforzare la rosa. Il nome nuovo finito nel mirino dei sardi sarebbe quello di Dossena

Il calciomercato del Cagliari entra in una fase di attenta valutazione in vista della sessione invernale, con la dirigenza rossoblù pronta a muoversi per rinforzare una rosa che necessita di interventi mirati. Tra i reparti sotto osservazione c’è in particolare la difesa, dove il club sta analizzando diversi profili in grado di garantire affidabilità ed esperienza. In questo contesto, torna d’attualità un nome già noto all’ambiente sardo: quello di Alberto Dossena.

Il difensore centrale classe 1998, attualmente al Como allenato da Cesc Fàbregas, rappresenta una possibile opportunità per il calciomercato del Cagliari. Per i rossoblù si tratterebbe di un ritorno, considerando che le strade del club e del giocatore si erano separate nell’estate del 2024. Un’operazione che avrebbe anche un valore simbolico, oltre che tecnico, visto il legame già esistente tra Dossena e la piazza cagliaritana.

Calciomercato Cagliari, Dossena verso il rientro dopo l’infortunio

La stagione in corso di Alberto Dossena è stata fortemente condizionata da un grave stop fisico. Il difensore, infatti, non ha ancora disputato partite ufficiali a causa di una lesione al legamento crociato rimediata nel marzo 2025. Un infortunio serio che ha rallentato il suo percorso, ma dal quale il giocatore sta gradualmente recuperando.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Prima dello stop, Dossena aveva comunque dimostrato il proprio valore con la maglia del Como. Nell’annata 2024/2025 aveva collezionato 23 presenze complessive, mettendo a referto anche 2 assist, confermandosi come un elemento affidabile nello scacchiere tattico di Fàbregas. Prestazioni che non sono passate inosservate agli osservatori del calciomercato Cagliari.

Ipotesi prestito e valutazioni in corso

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari avrebbe già chiesto informazioni al Como per valutare la fattibilità di un’operazione in prestito. Questa formula consentirebbe al club sardo di rinforzare il reparto difensivo senza esporsi eccessivamente, limitando i rischi legati al rientro post-infortunio del giocatore.

Il calciomercato del Cagliari resta quindi in una fase di studio approfondito. La dirigenza sta monitorando con attenzione sia le condizioni fisiche di Dossena sia la volontà del Como e dello stesso calciatore. Per il difensore, un ritorno in rossoblù potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rilanciarsi, ritrovando un ambiente conosciuto e accumulando minuti preziosi in un momento delicato della carriera.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa suggestione di calciomercato del Cagliari potrà trasformarsi in una vera operazione.